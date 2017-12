Männer, déi no den Dublin-Prozedure Lëtzebuerg musse verloossen, ginn an der "Structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg", kuerz Shuk, ënnerbruecht.

Deel 2: Shuk: 50 Prozent vun de Leit kommen net méi erëm

Serie Flüchtlingen (2/3): 50 Prozent vu Leit kommen net erëm (22.12.2017) Männer, déi no den Dublin-Prozedure Lëtzebuerg musse verloossen, ginn an der SHUK, structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg, ënnerbruecht.

D'Shuk ass eng Hal op där anerer Säit vum Auchan. D'Flüchtlinge wunnen do an Zelter, an der Moyenne 6 bis 8 Wochen, seet d'Direktioun, awer mir hunn der begéint, déi scho méintlaang do waren. Fir d'Direktioun ass eng grouss Suerg, fir d'Sécherheet bannent der Hal ze garantéieren, duerfir ginn d'Leit och kontrolléiert, wa se eraginn.

D'Populatioun, dat wären haaptsächlech Leit aus dem Maghreb, vum Balkan an ee klengen Deel aus Afrika. D'Hal ass propper an d'Iessen ass korrekt. D'Leit mussen owes um 20 Auer dobanne sinn. Si hu kee Recht op Sproochecoursë wéi aner Flüchtlingen. Se hunn de ganzen Dag keng Beschäftegung a mat 25 Euro de Mount, déi se kréien, leeft een net wäit. 50 Prozent vun deenen, déi an d'Shuk assignéiert ginn, kéimen no e puer Deeg iwwerhaapt net méi erëm.

Deel 1: De laange Leidenswee vun engem jonke Journalist aus Guinea

Serie Flüchtlingen (1/3): Lëtzebuerg net esou erwaart (21.12.2017) No engem laange Leidenswee koum e jonke Journalist op Lëtzebuerg. Ma hei koum hien net an eng normal Flüchtlingsstruktur, mä an d'SHUK, fir hien e Prisong.

Et si Mënschen, déi ee laange Leidenswee hanneru sech hunn ... wéi de jonke Journalist aus Guinea Bissau a Westafrika, deem seng Geschicht am Fokus vum éischten Deel vun dëser Serie steet. Hien huet säi Land misse verloossen, well en do verfollegt gouf, huet um Wee duerch Afrika Schreckleches erlieft a wéi en endlech an Europa ukomm ass, war et eng grouss Enttäuschung: Italien ass iwwerfëllt, Lëtzebuerg wëll hien net, well e jo fir d'éischt an Italien war.