Hellegowend esou originell an original wéi méiglech? Dat geet och dëst Joer nees! An zwar am Stall zu Fëschbech bei Miersch.

Hei drënner déi offiziell Informatioun, Infoe fënnt een awer och op Facebook

Et fänkt un um 18h30, an et dauert maximal eng Stonn. A Präsenz vun de Béischte versiche mer, duerch Musek, gemeinsamt Sangen, ee bibleschen Text, eng Geschicht fir d'Kanner, e bësse Stëllt an ee klengt Gebiet eng schéin Atmosphär ze schafen, an där d'Leit sech wuel fillen an ee Gefill derfir kréien, wéi dat deemools (der Traditioun no) an deem Stall kéint gewiescht sinn.

Dono gëtt et Glühwäin a Mëllech direkt vun der Kou – mat oder ouni Schocki! Och Kanner sinn häerzlech wëllkomm! Fir d'Nohaltegkeet invitéiere mer d'Leit, hir eegen Taass matzebréngen. Soss hu mir der och op Stock.

Datum an Auerzäit: 24.Dezember 2017, 18h30-19h30

Adress: 7 rue Grande-Duchesse Charlotte, L-7430 Fischbach (Mersch)

Parkingen: entweder uewen hannert der Kierch oder bei der Entrée aus Richtung Miersch

Sprooch: Lëtzebuergesch

Plazen fir: ronn 200 Leit, keng Umeldung néideg

Musek: Jos Schartz, Marie-Christiane Nishimwe

Animatioun: Linda Schuster, Claude Trausch, Paul Galles

Inhalt: Musek, Chrëschtdagsstëmmung, Texter, ee klengt Gebiet, eng Meditatioun

Link: www.facebook.com/events/376211962801919/