D'Joer geet lues, awer sécher op en Enn, do dréit dann alles eng Grëtz méi lues an et huet een Zäit, zeréckzedenken an no vir ze kucken.Mir wënschen Iech, datt Dir d'Joer mat Rou an Zefriddenheet ofschléisse kënnt a mat Optimismus an d'Zukunft kuckt.Elo awer emol fir d'éischt schéi Feierdeeg, op eisen 3 Medie Radio, Tëlee an Internet hale mir Iech natierlech och iwwer Hellegowend, Chrëscht- a Stiefesdag um Lafenden!Iwwregens: Radio Lëtzebuerg start mat engem neie Programm an d'Neit Joer. Den 2. Januar geet et lass!