Lëtzebuerger am Ausland: beim Marie-Jeanne an Neiséiland (23.12.2017)

Nämlech an Neiséiland – do lieft d‘ Marie Jeanne Heath-Peters. 2012 hat di geléiert Dieteticienne no 18 Joer gekënnegt fir zesumme mat hirem Mann Barry eng Weltëmseeglung ze maachen! Haut liewen Si op der Nordinsel vun Neiséiland! Do schafft d’Marie Jeanne als Ambulancier an studéiert am 3.te Joer Para-Medezin. Den Yves Trevalec an de Pit Biwer hunn d‘Letzebuergerin an hirer neier Heemescht um aneren Enn vun der Welt besicht!