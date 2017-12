Wéi den 112 mellt, gouf et eng Partie Accidenter vun e Freideg op e Samschdeg, bei deenen all kéiers eng Persoun blesséiert gouf.

Tëscht Draufelt a Klierf gouf et e Freideg den Owend géint 17.30 Auer een Accident, dobäi gouf eng Persoun blesséiert.



Op der A4 Richtung Stad, si kuerz drop 2 Autoen aneneegerannt, och do gouf eng Persoun blesséiert.



Géint 22.30 Auer ass een Auto tëscht Munzen a Reiler an e Bam gerannt, och hei mellt den 112 ee Blesséierten an um 4 Auer e Samschdeg de Moien ass op der A4 a Richtung Schengen een Auto an déi kalifornesch Mauer gerannt, eng Persoun gouf verwonnt.