Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© RTL Archivbild

De Chantier tëscht Leideleng a Steebrécken ass jo schonn zanter enger Zäitchen am Gaang, e Freideg huet d’Gemeng Monnerech annoncéiert, dass déi eigentlech Aarbechten un der Zap-Statioun selwer d’nächst Joer wäerten ufänken. Am Hierscht 2019 soll se da fäerdeg sinn an de Betrib ufänken, schreift de L’essentiel.

Wie se wäert bedreiwen, steet iwwregens nach net fest. Eng ëffentlech Ausschreiwung gëtt Ufank 2018 lancéiert.

Wann d’Statioun bis fäerdeg ass, ersetzt se jo d’Shell- Statioun zu Steebrécken, déi ofgerappt wäert ginn, fir do d’Autobunns-Opfahrt ze vergréisseren.