No 22 Joer mécht de Miwwel- an Dekoratiounsbuttëk "Habitat" an der Belle Etoile zu Bartreng Enn Januar d’nächst Joer seng Dieren definitiv zou.

© RTL Mobile Reporter

De Buttek am grousse Shopping-Center géif zwar gutt lafen, mä et kéint een de Betrib net weider féieren, well e keng Livraisoune méi kritt, heescht et e Samschdeg am Lëtzebuerger Wort. Habitat an der Belsch huet virun engem hallwe Joer nämlech schonn zougemaach.

Fir déi concernéiert 18 Salariéë wier den Ament e Sozialplang an der Maach.