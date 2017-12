Initiativ "Oppent Haus" (23.12.2017) Ronn ee Joer no der Grënnung vun der Initiativ “Oppent Haus” si schonn 62 Flüchtlinge bei Privatleit doheem ënnerbruecht ginn.

D'Iddi ass et, Réfugiéen a Residanten zesummenzebréngen an esou d’Integratioun ze föerderen. Och wann den Undrang manner grouss ass wéi am Ufank, ginn et nach ëmmer 325 Demande vu Flüchtlingen, déi aus de Foyeren eraus wëllen, fir bei enger Famill en neit Doheem ze fannen.



Déi 17 Joer al Cousine Zubair a Zaki si virun 2 Joer op Lëtzebuerg komm an hu virdrun an engem Foyer gewunnt.



D’Famill Jacoby-Fischbach ass keng Famill wéi all aner. Net nëmmen, well si sech zu 6 en Haus mat 4 Hënn a 5 Kazen deelen, mee och well d’Dolfie an hire Mann zwee Flüchtlingen aus dem Afghanistan bei sech doheem opgeholl hunn: den Zubair a säi Cousin Zaki, allen zwee 17 Joer al.



Zanter dem 21. Januar wunnen den Zubair a Zaki hei. A bannent kuerzer Zäit si si ee richtegen Deel vun der Famill ginn. Si géingen alles zesummen maachen, egal ob Kachen, Spillen oder och de Chrëscht-beemchen dekoréieren. Éiert de Zubair a Zaki bei der Famill Jacoby-Fischbach ënnerkomm sinn, hu si an engem Foyer gelieft. Do wieren d’Ëmstänn awer schwiereg gewiescht, virun allem fir déi nei Sprooch a Kultur kennenzeléieren.



Op d’Fro ob hien sech dann virstellen kéint a Zukunft hei ze bleiwen, huet de Zubair mat “natierlech” geäntwert. Dat hei wier jo lo seng zweet Famill.