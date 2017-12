An 8 Fäll war den Test positiv. 3 Permise goufen nach op der Plaz agezunn.



Da sinn nach e ganze Koup Leit uechter d'Land opgefall, well se sech apaart beholl hunn. Ënnert anerem huet d'Police misste géint Hallefnuecht an der Stroossbuerger Strooss an der Stad intervenéieren, well e Mann op der Strooss geschlof huet.

Wéi d'Beamten hien erwächt hunn, huet hien ëm sech geschloen a konnt net méi berouegt ginn, heescht et am Police-Bulletin.



En Accident gouf et och an der Nuecht géint 4 Auer op der Biff. En Auto war do an d'kalifornesch Mauer gaangen. Eng Persoun gouf verwonnt.