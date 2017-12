Traureg Serie: Accidenter mat Foussgänger. Gitt siichtbar ! (23.12.2017) 16 Foussgänger goufen zanter Enn November op onse Stroossen ugestouss. Zwee Mënschen sinn gestuerwen. Wien ass betraff? D'Ursaachen? Wei sech schützen?

Mam Service Prevention vun der Police huet sech RTL iwwer weider Ursaachen a Verhalenregelen ënnerhal.Nidderfeelen, Fréiseng, Rollengergronn, Esch/Uelzecht, Miersch, Briddel an dës Lëscht ass nach laang net komplett. Fir d'Police sinn d'Ëmstänn, d'Ursaachen dacks déiselwecht. A se widderhuele sech vun Joer zu Joer. Ëmmer nees ëm des Joreszäit. Vill eeler Leit si concernéiert.Leit, déi haaptsächlech och däischter ugedoen sinn. Wat net derzou bäidréit, datt den Automobilist de Foussgänger besser gesäit. Et muss ee bedenken, datt bei enger Vitesse vu 50 Kilometer an der Stonn, de Bremswee bei 40 Meter läit. De Chauffer gesäit ee mat däischterer Kleedung réischt 25 Meter virdrun.Leider si bei wäitem och nach net all d'Iwwergäng fir Foussgänger gutt beliicht. Eng Infrastruktur, déi ouni Zweiwel derzou bäidréit, Accidenter ze verhënneren.Bei der Sécurité Routière an och am zoustännege Ministère ass ee sech der Problematik bewosst. Dofir goufen en zanter dem Ufank vum Hierscht 10.000 dëser spezielle Brassarden am Kader vun der Campagne 'Gitt siichtbar' verdeelt. D'Familljen sollen déi hiren eelere Membere mat op de Wee ginn.Un d'Automobiliste sief et och de Message, datt et dem Code de la Route no obligatoresch ass, beim Zebrasträifen stoen ze bleiwen, wann e Foussgänger iwwert d'Strooss wëll. Soss gëtt et e Protokoll vun 145 Euro an zwee Punkten sinn fort. Erschreckend dacks gouf et a leschter Zäit och Fahrerflucht. E ganz schroen Delikt, fir deen et bis zu 3 Joer Prisong an 10.000 Euro Geldstrof ginn.