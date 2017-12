© RTL (Archiv)

E Samschdeg den Owend géint 17.30 Auer gouf am Pommerlach an der Baaschtnecherstrooss alt nees e Foussgänger ugestouss. D'Persoun hat awer Chance a gouf just liicht blesséiert. D'Ambulanz vu Wolz an d'Interventiounszentre vun Donkels a vun Näertrech ware sur place.



Eng Stonn drop, esou den 112, gouf et och ee Blesséierte bei engem Accident tëscht Iechternach an Dickweiler. D'Ambulanz aus der Abteistad war hei op der Plaz.



A vill Chance hat e Chauffeur an der Nuecht op e Sonndeg géint 1.30 Auer op der A3 a Richtung Metz, tëscht dem Gaasperecher Kräiz an der Aire de Berchem gouf et en Accident mat Wëllschwäin, déi iwwer d'Autobunn gelaf sinn. De Chauffeur gouf just liicht blesséiert.



Am Asaz waren d'Asazzentre vun Hesper an aus der Stad, genee wéi eng Ambulanz aus der Stad.