Zolitte Sträit gouf et e Samschdeg den Owend géint 20 Auer an engem Café zu Ettelbréck an der Rue Dr Herr.E Client, dee schonn Hausverbuet am Café hat, wollt partout net goen. Et koum zu enger Kläpperei tëscht dem Gaascht, dem Proprietaire an dem Personal.De Client gouf vun der Police matgeholl. De Parquet huet decidéiert, datt de Mann festgeholl gëtt a bei den Untersuchungsriichter kënnt.Da koume e Samschdeg den Owend nach e puer aner Leit an den Arrest, well se negativ opgefall sinn.Op der Place de la Gare an derwar e Mann géint 17.35 Auer sou staark alkoholiséiert, datt en net méi stoen a goe konnt.Zuan der Duerfstrooss louch géint 21.45 Auer eng alkoholiséiert Fra op der Strooss.Zuwar no engem méi klengen Accident um 23.30 Auer e Chauffeur net méi ze berouegen, et huet sech eraus gestallt, datt hien ënner Afloss vu Betäubungsmëttel stoung.