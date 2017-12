No den deelweis haarde Kritiken vum leschten Joer, hunn d’Organisateuren verschidden Ännerungen virgeholl – gréisstendeels fir d’Sécherheet vum Bal z’assuréieren. Sou si méi Sécherheets-Leit am Asaz wéi déi Joren virdrun, am Ganzen ronn 45 Leit.Da sinn d’Trapen dëst Joer ganz op, sou dass se net ze enk sinn a méi Leit kënnen duerchkommen.Dee gréisste Problem vun der leschter Editioun waren awer d’Vestiairen. Duerch eng schlecht Opdeelung ass et do zu groussem Gedrécks komm. Elo ass déi éischt Garderobe vergréissert ginn, an déi zweet leit net méi nieft dem Duerchgang bei den Trapen.