E Chauffeur, deen zuan der Route de Luxembourg ënnerwee war, gouf op Chrëschtdag géint 14 Auer vun engem schwaarzen Audi, A4 oder A6, ugehalen. Aus dem Gefier sinn dunn zwee Männer geklommen, déi Schosswesten mat der Opschrëft "Police" unhaten. Déi falsch Polizisten hunn dem Chauffeur erkläert, datt hie falsch Wanterpneuen opleien hätt an hu vun him 150 Euro verlaangt. Déi huet de Mann och bezuelt. Eng Quittung krut hien awer net. Dono sinn déi Onéierlech a Richtung Belsch weidergefuer.D'Police präziséiert an deem Fall nach eng Kéier, datt all d'Beamten vun der Police och d'Lëtzebuerger Sprooch schwätzen a sech zu all Moment mat hirem Déngschtausweis ausweise kënnen.Déi richteg Polizisten hunn dann awer ënner anerem véier Permisen agezunn, datt all Kéiers, well de Chauffeur ze vill gedronk hat. Dëst war an deran der Rue de Bonnevoie, uman der Géigend vun der Luxexpo, op der A3 beian zuan der Route de Luxembourg.