An der Rue d'Alsace an der Stad ass d'Police an der Nuecht op den Dënschdeg géint 5 Auer op zwee Männer opmierksam ginn. Ee vun hinne hat wuel vill ze vill gedronk an en hat e Stroosseschëld am Grapp. De Mann huet du mat deem Schëld op en anert Schëld geschloen. Hie koum an den Arrest.Bei engem Evenement an de Foireshalen war e Mann vun de Sécherheetsleit bausst d'Dir gesat ginn. Well dëse sech och du baussen net vun der Police berouege gelooss huet, gouf hie mat an de Passage-arrest geholl.