© AFP (Archiv)

Wéi eis User mellen, géifen den Ament erëm Leit komesch Telefonsappeller kréien, mat enger méi exotescher Virwahl.



D'Police réit bei onbekannten oder verdächtegen Nummeren net opzehiewen an op kee Fall esou Nummeren zeréckzeruffen.



Et gouf an de leschte Jore scho méi Fäll vun esou Uriff, datt ënner anerem aus Liberia oder och Albanien. Aktuell sinn et Nummeren aus dem Guinea, si fänken also mat +224 un. Zwou Nummere krute mer vun engem User, dat den +224664410388 oder den +224664410110.



An der Vergaangenheet ass et och emol virkomm, datt nom Gespréich d'Handyen net méi gaange sinn oder d'Kreditkaartennummere vun den Affer online an an de soziale Medien opgetaucht sinn.