ACEL: Traditionnell Generalversammlung vun de Studenten (26.12.2017) Traditionell Generalversammlung op Stiefesdag vun der gréisster Lëtzebuerger Studenten-Associatioun ACEL.

D’Associatioun vun de Lëtzebuerger Studente-Cercle souz an der Uni op Esch-Belval zesummen an huet de Réckbléck op 2017 gemaach, wéi och schonn op d’nächst Joer no vir gekuckt.





D’Representatioun huet sech houfreg gewisen, zesumme mam zoustännege Minister e gratis ëffentlechen Transport fir d’Studenten zanter dem 1. August dëst Joer konnten duerchzesetzen.



E Problem bleift awer weiderhin de Stage, deen ee fräiwëlleg wëll maachen oder vun der Uni virgeschriwwe kritt. Hei wier een awer mam Aarbechtsminister Nicolas Schmit a Kontakt, deen dat nach bis zu de Wahlen am nächsten Hierscht wéilt legislativ reegelen, iwwert d’Reform vum Stage-Gesetz, wéi de Vizepresident Tom Hetto erkläert huet:



Am November hat ee mam Minister eng Entrevue, wou een d'Problematik diskutéiert huet a probéiert huet, fir zesummen eng Léisung ze fannen. Do konnt ee vill erreechen, esou datt am Laf vum nächste Joer d'Detailer kënne virgestallt ginn. Zil war et, datt et nach an dëser Legislaturperiod kann ëmgesat ginn an dat d'Situatioun fir d'Studenten a fir d'Patronat nach méi einfach ka gemaach ginn.