Den 13. Januar ka nees jiddereen zu Miersch beweisen, wéi wäit een e Chrëschtbeemche geheie kann.Fir 2 Euro kann een e Chrëschtbeemche werfen, fir 1 Euro Poulschéissen. Den Erléis ass fir d'Flüchtlingshëllef vu Catch a Smile asbl a Caritas Luxembourg.

Chrëschtbeemchen-Wäitworf 2018

Et ass erëm souwäit: hei flitt de Bam!

Fir all nei Kiloen ofzehuelen, invitéiere mer iech fir dat coolste Sports-Event ever: wéi an de schotteschen Highlands werfe mer Chrëschtbeemercher ëm d'Wett!!! :D

Samschdes, 13.Januar 2018, 16-18h zu Miersch beim LGS-Home St.Michel (Rue du Moulin).



Wéi funktionéiert et? 4 Kategorien: Männer, Fraen, grouss Kanner, kleng Kanner. Geworf gëtt ëmmer mam selwechte Kategorie-Beemchen. Erlaabt sinn 3 verschidden Techniken: Überkopfschleuderwurf, Drehschleuderwurf a Stoßwurf. Et dierf een seng eegen Händsche matbréngen. Et muss ee KEEN eegene Beemchen derbäi hunn. ;)

Als Demonstratiounssportaart ass och erëm d'AVENTSKRANZPOULSCHEISSEN derbäi! Loosst iech iwwerraschen!!



Präis: 2€ pro Worf (Wäitworf), 1€ (Poulschéissen). Den Erléis ass fir d'Flüchtlingshëllef vu Catch a Smile asbl a Caritas Luxembourg.

Gewënn: an all Kategorie gëtt et Gewënner.



Wou ass et? aRU8YZqPJRu">https://goo.gl/maps/aRU8YZqPJRu (cf. Biller am Event) Et ass de Chalet vun de LGS-Guiden a Scoute vu Miersch. Dee läit flott am Gréngen, direkt u Miersch.

Wou parken? Bei der Kierch (hei sinn nei Parkplazen) oder an de Säitestroossen.



Wat bidde mer nach? Iessen a Gedrénks, Musek, gutt Atmosphär, Lagerfeier, ee waarme Chalet mat Toiletten a Sëtzgeleeënheet. Furri fir Kleng a Grouss. An d'Gewëssheet, dass der bei enger vun deene gäilste Veranstaltungen zu Lëtzebuerg derbäi sidd. :)



Häerzlech wëllkomm! Bis de 13.1.2018 um 16h! :)