Lëtzebuerg ass haut anescht, ewéi am Dezember 2013, dat sot de Premier Xavier Bettel an engem Interview mat der Agence dpa.



Notamment wiere massiv Efforte bei der Transparenz vun de Finanze gemaach ginn, fir net méi op groen a schwaarze Lëschten ze stoen. Elo géing et nach bëssen daueren, bis de Grand-Duché den Numm als Steierparadäis definitiv lass wier, esou de Staatsminister.



Lëtzebuerg wier méi modern ginn, seet de Xavier Bettel a verweist notamment op d'Trennung vu Kierch a Staat an op d'Initiativ vum Space Mining.



Hie wier zefridden, esou de Premier, ma natierlech bléif nach Raum fir Verbesserungen.