D'Decisioun ass gefall: Ronn 2.500 Leit hunn op RTL.lu ofgestëmmt an hir Perséinlechkeete vum vergaangene Joer gewielt.Fir d'éischt konnten d'User Nimm vu Kandidate proposéieren, doraus goufe 15 Kandidatinnen a 15 Kandidaten zeréckbehalen an an den zwou leschten Dezember-Woche konnten du Stëmme vergi ginn. Wien e Login op RTL.lu hat, konnt bei den Dammen a bei den Häre maximal 6 Stëmmer verginn, awer net méi wéi 3 pro Kandidatin/Kandidat. Doraus erauskomm ass ee klore Verdikt:Well si sech fir Sans-Abrien asetzt. Si versuergt se mat Kleeder a Schlofsäck a verdeelt all Samschdeg waarmt Iessen a Gedrénks.De Policebeamten huet am Januar groussen Zivilcourage bewisen, andeems en enger Fra d'Liewe gerett huet, déi op engem gefruere Weier agebrach war.Op en Neits hunn d'Usere vun RTL.lu "Net-Promien" de Virzuch ginn a soziaalt Engagement an eng Liewensrettung honoréiert. Domat schéngt sech den Trend aus de leschte Joren, aussergewéinlech Leeschtungen oder dramatesch Schicksaler am Réckbléck ganz héich ze bewäerten, ze confirméieren. Déi zwee Laureaten 2017 ware richteg plebiscitéiert ginn.Zanter e puer Joer ginn d'Lëtzebuergerin an de Lëtzebuerger vum Joer getrennt gewielt. Hei de Ranking vun den Top10 vun all de Stëmmen, wou dann effektiv 5 Hären a 5 Dammen dran opdauchen, och wann d'Männer méi wäit vir leien:1) André Bichel2) Martine Kohl3) Gilles Muller4) Yannis Bastian5) Daniel Frères6) Olivier Ferber7) Sonja Do Santos8) Line Didelot9 )Carine Nickels10) Anna MonzelHei d'Top 6 vun de getrennten Ofstëmmungen:1) Martine Kohl2) Sonja Do Santos3) Line Didelot4) Carine Nickels5) Anna Monzel6) Kimberly Nelting1) André Bichel2) Gilles Muller3) Yannis Bastian4) Daniel Frères5) Olivier Ferber6) Pit MaasDéi 2 Laureaten 2017 kruten iwwregens e Konschtwierk vum Sophie Dewalque iwwerreecht. D'Artistin hannert dem Moude-Label http://sophietication.wixsite.com/sophiestication ) huet zwou wäiss Maus Kettye mat Lëtzebuerger Touch entworf.Am Ufank konnten d'Leit op RTL.lu Kandidate proposéieren. Aus ronn 200 Proposen, déi eis Ufank Dezember erageschéckt goufen, hu mir allkéiers 15 Fraen an 15 Männer zeréckbehalen. Souwuel bei der Lëtzebuergerin wéi och beim Lëtzebuerger vum Joer hat duerno jidderee 6 Stëmmen. Eng Persoun konnt der maximal 3 kréien, dofir hate mir proposéiert, datt Äre Favorit der 3 kritt, Ären zweete Choix der zwou an Ären 3. Choix eng. Et huet een awer net mussen all seng Stëmme verginn an et huet een och net musse bei de Fraen an de Männer ofstëmmen.Ronn 2.500 Leit hu bei der Wiel vun der Lëtzebuergerin an dem Lëtzebuerger vum Joer matgemaach, domat bleift d'Ofstëmmung populär, och wa si net no statistesch-wëssenschaftleche Critèren duerchgefouert gouf an héchstens representativ fir d'Utilisateure vun RTL.lu kéint sinn.Fir matzemaachen, huet een en Account op RTL.lu gebraucht an da konnt een och eppes gewannen:Wien déi glécklech Gewënner sinn, deele mer am Laf vun der nächster Woch mat. Si ginn dann och direkt kontaktéiert. Da verspille mir och d'ënnert all deenen, déi eis e Kandidat proposéiert hunn.

2016: Nathalie Scheer (ALS-Patientin) a Marcel Steffen (Polizist)

2015: Yasmine Grisius (Polizistin, posthume Präis) a Jean Asselborn (Ausseminister)

2014: Noémie Siebenaller a Camille Arend (zweemol e posthume Präis, well déi 2 Mataarbechter vun "Le soleil dans la main" ware bei engem Fligeraccident an Afrika ëm d'Liewe komm)

2013: Sylvie Conter (Riichterin) a Gaston Vogel (Affekot)

2012: Eliane Leger (Infirmière) a Romain Hilbes (Buschauffer a Liewensretter)

2011: Xavier Bettel (Stater Buergermeeschter)

2010: Andy Schleck (Vëlosfuerer)

2009: Andy Schleck (Vëlosfuerer)

2008: Jean-Claude Juncker (Premier)

Eréischt zanter 2012 ginn d'Lëtzebuergerin an de Lëtzebuerger vum Joer an zwou getrennten Ofstëmmunge gesicht.





