Tëscht dem 1. Juli an dem 20. Dezember goufe Propangasfläschen zu Lëtzebuerg verkaf, an deenen net genuch Gas-Gerochsstoffer dra waren.

Dass de Gas net genuch no Gas richt, huet keng Auswierkung op d'Qualitéit vum Produit an och d'Funktioun an d'Sécherheet vun den Anlage bleift bestoen, sou d'Informatioun am Communiqué vun Interel. Et ass allerdéngs méiglech, dass een de Gas net sou gutt richt, wéi een dat gewinnt ass.



Déi betraffe Propangasfläsche goufen zu Lëtzebuerg ënnert de Marken Antargaz, Totalgaz/Primagaz, Sungas, Barbecue Gas an Energy Gaz verkaf.







Wann ee mierkt, dass engem seng Fläschen net genuch no Gas richen, kann ee se vum 8. bis 31. Januar gratis ëmtauschen.