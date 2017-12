Fir en Asaz Mëtt September huet um Kierchbierg mussen d'Autobunn gespaart ginn, fir dass de Rettungshelikopter konnt landen. © RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira

D'Air Rescue flitt am Joer ongeféier 3.000 Missiounen an all Missioun hätt aner Erausfuerderungen, seet de President vun der Air Rescue René Closter. Am RTL-Interview huet de President vun der Lëtzebuerger Loftrettung e puer Asätz ervirgehuewen.







No den Attentater zu Barcelona huet d'Air Rescue eng Partie Affer nees zeréck an hir Heemecht geflunn, nodeems se sech am Spidol erholl haten. Net alldeeglech wär och den Transport vun engem Puppelche vun nëmmen 1.200 Gramm vu Los Angeles zeréck an Europa gewiescht, esou de René Closter. Op enger Insel am Südatlantik huet een enger Fra gehollef, där en Hai d'Been erofgebass hat. Wann ee bedenkt, dass et weltwäit nëmme fënnef bis sechs Haiattacken d'Joer gëtt, dann ass dat wierklech keen alldeeglechen Asaz.



Ma och iwwer d'Chrëschtdeeg war d'Air Rescue aktiv. Op Hellegowend huet een en Häerz fir e Patient ageflunn an et war ee bis an Indien, fir e Patient fir d'Chrëschtdeeg bei seng Famill ze bréngen.





Iwwer d'Chrëschtdeeg an Indien



D'Air Rescue flitt deemno an der ganzer Welt. Donieft transportéiert d'Air Rescue neierdéngs och tëscht Norwegen an England vill Organer. A Frankräich hätt een esouguer d'Exklusivitéit op den Transport vun Organer.



Besonnesch aktiv wär een an der Groussregioun, esou de President. Vum Findel aus fléie si ronn 1.000 Asätz a Rheinland-Pfalz an am Saarland. Et huet ee mëttlerweil och ee relativ héije Stellewäert an Europa ze verzeechnen.





De President René Closter