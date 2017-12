Well weider keng richteg Kommunikatioun mam Inneminister Dan Kersch méiglech ass, hunn ewell schonn 113 Kierchefabrécken beim Ombudsmann eng Interventioun gefrot. Den Inneminister wéilt einfach net nolauschteren a wéilt den Daachverband vun de Kierchefabrécken Syfel net empfänken.

De respektive Gesetzprojet wäert Ugangs 2018 an der Chamber gestëmmt ginn an dierft ëm Abrëll a Kraaft sinn.



Fir de Syfel bleift et verwonnerlech, dass et hei am Land méiglech ass, ouni hiren Accord an ouni Konsultatioun eng juristesch Persoun wéi d'Kierchefabrécken opzeléisen an hire Besëtz ze klauen oder ze verstaatlechen. Dat Ganzt och nach ouni, dass de Staatsrot de béise Fanger weist.



Dee Conseil d'Etat géif hei mat zweeërlee Moosse miessen. Bei der Reform vum Rettungswiesen hat de Staatsrot nach ganz rezent de respektiven Transfert vun der Proprietéit vu lokale Pompjees-Sektiounen als Enteegnung bewäert. Bei de Kierchefabrécken allerdéngs net.



Och eng Petitioun mat bal 12.000 Ënnerschrëften hätt net kënne bewierken, dass de Fuerderungen och nëmmen am geréngsten Rechnung gedroe gouf. Déi grouss vun der Regierung ugekënnegt partizipativ Demokratie wier eng Farce a schäinhelleg. De Syfel dreet mat engem gréissere juristeschen Nospill, sollt kee Kompromëss fonnt ginn.



Och de Bistum kënnt net gutt ewech. Et ass de Reproche vum Syfel, dass een do der Regierung just Jo an Amen sot. Als Belounung géif de Bistum dann d'Kontroll iwwert dee Fong kréien, an deen de Besëtz vun de Kierchefabrécken fléisse wäert.



De Syfel stellt dann nach d'Fro, ob ee vun der Chamber votéiert Gesetz, deem seng Grondlag eng Konventioun ass, déi vun engem Geriicht kéint fir ongëlteg erkläert ginn, iwwerhaapt applizéiert ka ginn.

SYFEL-Communiqué vom 27.12.2017

Communiqué vom 27. Dezember 2017

Bislang 113 Beantragungen beim „Ombudsman" wegen fehlender Kommunikation

Nach der Ankündigung der Abstimmung des Gesetzentwurfs N°7037 Anfang des Jahres 2018 und nach dem letzten diesbezüglichen Gutachten des Staatsrates (N°CE: 51.853): bleibt es verwunderlich, dass es hierzulande möglich ist, ohne ihr Einverständnis, ja ohne auch nur eine Konsultation, juristische Personen (z.B. Kirchenfabriken) aufzulösen und ihres Besitzes zu berauben, sprich ihn zu verstaatlichen, ohne dass der Staatsrat (oder ein Regierungsmitglied oder das Parlament) Einspruch erhebt.

Es sieht so aus als ob, der Staatsrat hier mit zweierlei Maß messe, denn bei der Reform des Rettungswesens, wurde ein entsprechender „Transfert" des Besitzes der lokalen Feuerwehren durchaus als „Enteignung" gewertet, nur bei den Kirchenfabriken nicht.

ist es ernüchternd, dass trotz fast 12000 Unterschriften bei der Petition zur Reform der Kirchenfabriken, den Forderungen der Petitionäre nicht im Geringsten Beachtung geschenkt wird. Im Gegenteil, alle von ihnen kritisieren Punkte werden nur noch verschärft.

Damit ist das System der „partizipativen Demokratie" ad absurdum geführt worden und erweist sich als bloße Farce und Scheinheiligkeit. Sollte also kein Kompromiss à l'amiable gefunden werden, wird das Ganze ein noch größeres juristisches Nachspiel haben.

hüllt sich auch das Bistum weiterhin in gewohnter Weise gänzlich in Schweigen und gibt damit seinen Segen zu Verstaatlichung sämtlicher Kirchenfabrikgüter. Als Lohn dafür erhält es die omnipotente Kontrolle über den entsprechenden „Fonds", so lange die zukünftigen Regierungen dies eben für opportun halten.

Heute sind es die Kirchenfabriken, die „entfernt" und „enteignet" werden, weil sie aus ideologischen Gründen nicht mehr passen. Wer oder was wird es morgen sein?

stellt sich weiter die Frage, ob ein vomParlament gestimmtes Gesetz, dessen Grundlage, eine Konvention, die durch ein Gericht für ungültig erklärt werden kann, tatsächlich appliziert werden kann.

Dies ist der aktuellen Regierung offensichtlich gleichgültig. Aber will eine nächste Regierung, welcher Couleur auch immer, bei einer illegalen Grundlage des Gesetzes auch hier eine politische „Kontinuität" verfolgen?

Weil die Ursache all dieser Umstände und Fragen in der fehlenden Kommunikation liegt, haben bis zum 27. Dezember bislang 113 Kirchenfabriken beim „Ombudsman" eine Intervention beantragt, weil der Innenminister sie nicht gehört und nicht empfangen hat.

Es wird sich also im kommenden Jahr zeigen, wie partizipative Demokratie, potenzielle nächste Regierungsparteien, Bistum und die Gerichte wirken und agieren werden in einem Dossier, bei dem die Meinung der Beteiligten bislang völlig ignoriert wurde.