Dat ass nëmmen ee vun de Changementer bei de Steieren, déi am Kader vum Budget 2018 de 14. Dezember an der Chamber gestëmmt gi waren.

Vum éischte Januar u falen däitsch a franséisch Frontalieren, déi bestuet sinn, an déi éischt Steierklass. Déi ass manner favorabel, ma déi Concernéiert kënne sech awer ënner bestëmmte Konditiounen an der zweeter Klass besteiere loossen. Dat, wann op d'mannst een Deel vun der Koppel noweise kann, dass en op d'mannst 90 Prozent vu sengem Mountssalaire zu Lëtzebuerg verdéngt huet. An dësem Fall musse bestuete Frontalieren hir Steiererklärung zu Lëtzebuerg ausfëllen.

De Finanzministère huet awer dräi Modalitéite virgesinn, fir dass déi Concernéiert sech an déi zweet Klass ëmschreiwe kënne loossen. Fir Employéen, déi berufflech dacks am Ausland schaffe mussen, gëtt et e Seuil vu 50 Deeg, déi net besteiert musse ginn. Eng Mesure géint duebel Besteierung an de Fait, dass d'Konditioun vun den 90 Prozent duerch d'Schaffen am Ausland kéint beaflosst ginn. Donieft gëtt et fir bestuete Koppelen, déi d'Konditioun vun den 90 Prozent net erfëllen, trotzdeem d'Méiglechkeet, an d'Steierklass 2 ze kommen. Dat, wann ee vun de Partner justifiéiere kann, dass en a sengem Heemechtsland manner ewéi 13.000 Euro am Joer verdéngt.

Donieft besteet elo och fir d'Lëtzebuerger Residenten, déi bestuet sinn, d'Méiglechkeet individuell besteiert ze ginn.

Fir déi gréng Mobilitéit ze fërderen, gesäit d'Regierung en Abattement vun 2.500 Euro bei Hybride vir, déi vum 1. Januar u kaaft ginn. 5.000 Euro Abattement ginn et och weiderhi bei Autoen, déi ganz mat Stroum oder Waasserstoff fueren.

Kee Changement gëtt et, wat d'Besteierung vun der Plus-value vun Immobilien ugeet. D'Mesure, déi de maximale Steier-Taux op der Plus-value minimiséiert, gëtt ëm ee Joer verlängert.

