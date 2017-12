An der Nuecht op en Donneschdeg kënnt neie Schnéi op eis duer. Den nationale Wiederdéngscht huet en Avis de vigilance erausginn.

Tëscht Mëttwoch den Owend 21.00 Auer an Donneschdes moies 03.00 Auer sinn e puer Zentimeter Neischnéi virausgesot, gekoppelt mat deels zolittem Wand vu bis zu 80 Kilometer an der Stonn, am Éislek souguer nach e bësse méi.

Et gëllt deemno besonnesch am Stroossentrafic an der Nuecht op en Donneschdeg opzepassen.