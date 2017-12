Whistleblower denoncéieren Schluechthaus-Praxis (27.12.2017) Whistleblower denoncéieren Schluechthaus-Praxis zu Lëtzebuerg déi d'Rechter vun den Déieren mat Féiss trëppelt.

Do hu sech elo Leit enger Associatioun uvertraut, fir déi brutal Praxissen an engem vun den nationale Schluechthaiser ze denoncéieren.Dat hei si Fierkelen, kuerz éier se doutgemaach ginn an engem grousse Schluechthaus am Oste vum Land. Och wann et souwäit ass, ginn dës Déieren zesummegelooss, fir d'éischt ginn d'Fierkele mat spezielle Zaangen elektrokutéiert, éier se da geschluecht ginn an am eegene Blutt leien, och hei mussen di aner nokucken an dat betraffent Déier dacks nach vill leiden.Pech och fir d'Ranner, déi et virum Schluechte fäerdegbréngen, fir hiren enke Kapp duerch d'Staange vun hiren enke Käfeger ze strecken. Da gëtt Kou och mol geschloen, fir datt se de Kapp selwer zréckzitt.Eng aner Persoun, déi rezent an dësem Schluechthaus geschafft huet, konnt dee schreckleche Kreesch vun den Déieren net méi aushalen an huet gekënnegt. Et wier him wichteg, datt déi Déieren, ier se geschluecht ginn, mat Respekt behandelt ginn.Bannent engem hallwe Joerhonnert hätt sech a Saache Schluecht-Praxis näischt geännert am Land, heescht et vu Give us a voice an dat wär en Hohn, grad well Uganks2018 hei am Grand-Duché eent vun deene modernsten Déiereschutz-Gesetzer a ganz Europa a Kraaft triede soll.Eppes wär sécher, sou kéint et net weidergoen, och d'Veterinär-Inspektioun hätt nach näischt ënnerholl. Et misste Kameraen an de Schluechthaiser installéiert ginn, fir datt si d'Personal kënne kontrolléieren.Dat nationaalt Déiereschutz-Gesetz ass ganz kloer, d'Déier muss virum Schluechte betäubt ginn an däerf och net onnéideg Péng oder Leiden ausgesat ginn.