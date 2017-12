© Carmen Michels

"Den Ecart tëscht de Salairë beim Staat a Para-Staat an dem private Secteur muss méi kleng ginn", dëst ass den Appell vun der Associatioun vun de lëtzebuergeschen Ingenieursstudenten, kuerz d’Aneil. Am Virfeld vun hirer Generalversammlung e Mëttwoch waren d'Ingenieursstudenten e Mëttwoch am Nomëtten op Visite bei der Firma Luxenergie, hei ass et ënnert anerem ëm d'Ziler an d'Suerge vun der Associatioun gaangen.





Aneil mat Appell / Reportage Carmen Michels



Zanter 1958 vertrëtt d’Aneil d'Interesse vun de lëtzebuergeschen Ingenieursstudenten. An och wann d’Aneil mat senge ronn 300 Membere positiv op dat vergaangent Joer zeréck bléckt, bereet eng bestëmmte Situatioun am Lëtzebuerger Ingenieurssecteur dem fréiere President Dennis Hövelmann Suergen. D'Salaire beim Staat, dem Para-Staat oder och de Gemenge sinn nämlech e gutt Stéck méi héich, wéi dat am private Secteur de Fall ass. Dat féiert dozou, datt vill Studenten direkt an dës Richtung ginn an den Entreprisen am private Secteur da feelen, sou den Dennis Hövelmann, fréiere President vun der Aneil.

Ob Maschinnebau oder Bauingenieur, den Ingenieursstudium bleift weiderhi beléift. An awer wënscht d’Associatioun sech, datt d'Studente méi verschidde Richtungen am Studium wielen. Beispillsweis géing een dacks no Informatiker an och Elektrotechniker gefrot ginn, sou de fréiere President vun der Aneil.

Mat déi wichtegst Aufgab vun der Associatioun ass d'Studenten an déi lëtzebuergesch Entreprisë mateneen a Kontakt ze bréngen. Op dëse sougenannten Networking ass den Dennis Hövelmann houfreg, well och d'Unzuel vun de Partner iwwert d'Jore geklommen ass. Dësen Zouwuess erméiglecht natierlech och zousätzlech finanziell Mëttel, déi intressant Table Ronden an och Visitte vun Entreprisen erméiglechen. Déi ronn 12 Memberen, déi e Mëttwoch mat op Visite bei Luxenergie waren, hunn awer aus ganz verschiddene Grënn bei der Aneil eng Memberskaart.

Neie President vun der ANEIL ass zanter e Mëttwoch de Michel Reisch. 2018 versprécht een intressant Joer fir d'Associatioun ze ginn. Dës feiert dann nämlech 60 Joer, an organiséiert an dësem Kader den 22. September ee grousse Conveniat.

Méi Informatioune fannt Dir um Internetsite aneil.lu.