Den 112 mellt direkt 5 Accidenter mat all Kéiers engem Blesséierten.



Géint 18.30 Auer hat et zu Beetebuerg an der Lëtzebuerger Strooss gerabbelt. Um 19.15 Auer gouf et en Accident op der Escher A4, tëschent de Sortië Leideleng Süd a Leideleng Nord.



Ëm 19.40 Auer gouf um Parking um Glacis e Foussgänger ugestouss, géint 20 Auer hat et op der Streck tëschent Mamer a Koplescht gerabbelt a kuerz virun 21 Auer hat et dunn nach op der A13 tëscht de Sortië Schëffleng an Esch-Lalleng geknuppt.