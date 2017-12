Am Süde vum Land, de Parquet präziséiert net wou, gouf et e Mëttwoch en Accident mat engem Liichtblesséierten. De Chauffeur hat nom Accident net gewaart bis d'Police op der Plaz war, an hat sech ze Fouss duerch d’Bascht gemaach.Den 29 Joer ale Mann, deen u sech bis 2021 keen Auto dierft fueren, konnt ermëttelt ginn an de Parquet huet hie verhafte gelooss an d'Gefier saiséiert. Um Donneschdeg de Moie koum hie virun den Untersuchungsriichter, deen de Mann op Schrasseg an d'Untersuchungshaft geschéckt huet.De Parquet präziséiert, datt Fueren ouni gëldege Permis kee Kavaléiersdelikt ass. De schëllege Chauffeur riskéiert an dësem Fall eng Prisongsstrof tëscht 8 Deeg an 3 Joer, donieft nach eng Geldstrof tëscht 500 an 10.000 Euro an e Fuerverbuet vun 3 Méint bis 15 Joer. Weider ginn nach 4 Punkte vum Permis ofgezunn.