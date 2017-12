De Prinzip vun dësem Kalenner war et bis Chrëschtdag all Dag ee Liewensmëttel oder Hygiène-Artikel an eng Këscht ze paken an dës dann u bedierfteg Leit ze verschenken. Eng Aktioun, déi am Ufank nëmmen u seng Frënn geriicht war, huet op de soziale Medien d'Ronn gemaach an ëmmer méi Leit hunn ugefaange Këschten ze fëllen. Wéi vill genee kann de Pit Maas net soen an dach bezeechent hien d'Aktioun als ee Succès.





Eem ëmgedréinten Adventskalenner



Déi genee Zuel ass dowéinst net bekannt, well vill verschidden Associatiounen, wéi d'Stemm vun der Strooss, d'Spënnchen an och Office sociauxen d'Këschte gesammelt a verdeelt hunn. D'Këschte goufen iwwerdeems och net telle quelle un d'Leit verschenkt, mee d'Artikele goufen ausgepaakt a selon besoins un d'Leit verdeelt.