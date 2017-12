Net awer de Premier Bettel, dee sech hannert Ausriede géif verstoppen. Déi ekonomesch Eckdaten hätte sech esou geännert, dass ee mat der Austeritéitspolitik misst ophalen.

Den OGBL-President rëselt de Kapp, wann de Premier seet, dass eng Hausse vum Mindestloun fir d'éischt mat de Sozialpartner sollt diskutéiert ginn.

Déi Diskussioun war schonn um Niveau vum Wirtschafts-a Sozialrot, dee säi Rapport schonn am Summer un d'Regierung geschéckt huet. An deem Avis war et ee klore Nee vum Patronat a Saache méi Mindestloun. D'Politik wier gefuerdert.



De Mindestloun misst an d'Luucht goen an zwar direkt an net eréischt Sujet an de Wahlprogramme ginn.