Virun allem d’Kanaren, Ägypten an de Cap Vert si beléift Destinatioune fir Touristen, déi d’Sonn amplaz de Schnéi opsichen. Ee Grond ass mat Sécherheet och d’Kafkraaft, déi duerch déi aktuell positiv ekonomesch Situatioun am Land ugezunn ass.

De Generaldirekter vun der nationaler Fluchgesellschaft Adrien Ney zitt deemno ee positive Bilan vun 2017 an dat trotz der staarker Konkurrenz vun de Lowcost-Airlinen um Findel.



Knapp ee Joer nodeems mat Ryanair eng vun de grousse Lowcost-Airlinen de Wee op Lëtzebuerg fonnt huet, an domat der Luxair staark Konkurrenz mécht, erkläert den Adrien Ney, wéi si dëser entgéintwierken an zwar iwwer eng méi héich Frequenz vun de Vollen an Direktioun Genf, Mailand oder London zum Beispill. Déi Taktik géif bis elo opgoen.

Et wier awer net eleng déi zousätzlech Frequenzen an den Asaz vu méi grousse Fligeren, déi fir de positive Bilan vun der nationaler Airline gesuergt hunn. Et hätt een auslännesch Residenten, déi de Weekend bei d'Famill géinge fléien.

Et muss ee sech awer nach bis Abrëll gedëllegen, fir déi genee Chiffere vu Luxair am Joresbilan kënnen nozeliesen.