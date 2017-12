Chamberwahlen 2018 / Reportage Anne-Sophie Heck



Et ass nach ee knappt Joer bis d'Chamberwahlen, genee 288 Deeg. Bei de Parteie sinn d'Preparatioune fir de 14. Oktober am nächste Joer schonn am gaangen. Wou déi 3 Regierungsparteien, déi jo zesummen an der Chamber 32 Sëtz stellen, mat hire Preparatiounen dru sinn, hu si eis verroden.

Ugefaange mat der DP, der Partei vum Staatsminister. Si sinn den 20. Oktober 2013 mat dem Slogan "Deng Stëmm fir d'Zukunft" an d'Neiwahle gaangen. Dës Kéier hunn d'Parteie méi Zäit, fir sech virzebereeden. D'DP-Parteipresidentin Corinne Cahen erkläert wéi d'Lëschte bei hinnen opgestallt ginn: Déi éischt, déi kontaktéiert ginn, sinn d'Mandatairen och déi op Gemengenniveau. Duerno këmmert sech dann all Bezierk e bësse selwer drëm, wie wëll Kandidat ginn an et ginn och Leit ugeschwat.

Den 22. Abrëll an den 8. Juli huet d'DP Kongresser geplangt, sou nach d'Corinne Cahen. D'Lëschten an de Wahlprogramm gi spéitstens fir de Juli festgeluecht.

Bei de Sozialisten dogéint sollen d'Lëschte fir den Nationalkongress de 25. Mäerz stoen. Dat ass virun dem definitive Wahlprogramm, well dee gëtt fir d'Summervakanz ausgeschafft. E geneeën Delai huet sech d'LSAP hei nach net ginn, well een e gudden an en zolitte Programm wëllt ausschaffen, sou den LSAP-Generalsekretär Yves Cruchten.

Eriwwer bei de Juniorpartner. Bei deene Grénge fänken d'Gespréicher ronderëm d'Kandidaturen de Januar un. Beim leschte Kongress gouf eng Wahlkommissioun bestëmmt, déi kënnt dann Ufank Januar fir d'éischte Kéier zesummen a mécht dann en Appell innerhalb vun all de Parteimemberen, fir hir Kandidatur ze stellen. Duerno geet dann d'Wahlkommissioun an déi eenzel Bezierker an et ginn Diskussioune gefouert. Um Enn bestëmmt awer all Bezierk hir Kandidate selwer, sou de Parteipresident Christian Kmiotek.

D'Lëschte gi bei de Gréngen nom Wahlprogramm ugeholl, sou kandidéieren hir Leit op Basis vum definitive Wahlprogramm. Dee wäert de Summer erauskommen.

All d'Lëschte mussen dem Gesetz no op d'mannst 60 Deeg virun dem Dag vun de Chamberwahle vun de Parteien agereecht ginn. Dat ass Mëtt August, de geneeën Datum ass nach net bekannt. Den Dag drop ginn dann d'Nummere vun de Lëschte gezunn. Am Süde kënnen 23 Leit op enger Lëscht stoen, am Zentrum 21, am Norden 9 an am Oste kënne maximal 7 Leit pro Lëscht kandidéieren.



Oppositiounsparteien



Chamberwahlen, Oppositioun - Reportage vum Anne-Sophie Heck



Déi gréisst Oppositiounspartei d'CSV ass mat hire Kandidature fir d'Chamberwahle fréi un. Si haten een Delai festgeluecht, bis wéini een eng Kandidatur areeche konnt. Dat war schonn den 15. Dezember.

De Parteipresident Marc Spautz: Mir hunn eng Prozedur, wou et heescht, dass solle 6 Méint virun de Wahlen d'Lëschte bekannt sinn. Dunn hu mir festgehale gehat, dass mir gären eis Lëschte presentéieren de 24. Mäerz 2018. Dat huet dozou gefouert, dass de 15. Dezember huet missen den Asendeschluss sinn. Mir sinn där Meenung, dass et wichteg ass, dass d'Kandidaten déi nei matginn, dass déi kënne matschaffe wann de Programm ausgeschafft gëtt an dofir ass et fir eis wichteg, dass déi Kandidaten och relativ mat Zäit festleien.

Aus dëse Kandidature kënnen ¾ vun de Poste vun den CSV Bezierkscomitéë virgeschloe ginn. Ëm den anere Véierel këmmert sech d'national Wahlkommissioun. Den 24. Mäerz sinn d'Lëschten da prett. De Wahlprogramm gëtt virun der Summervakanz definitiv ausgeschafft. Da gesi mer wat aus dem Slogan Zesumme fir Lëtzebuerg vun de leschte Chamberwahle ginn ass.

D'ADR dogéint huet keen Delai fir hir Kandidature festgeluecht, erkläert de Parteipresident, de Jean Schoos. Et géif kee fixen Delai ginn. Deen eenzegen Delai deen een ebe misst anhalen, wier deen offizielle legalen Delai. Dat zweet ass awer sou, dass si 4 Bezierkswahlkongresser hunn, wou de Bezierk selwer a schlussendlech d'Kandidate sech mussen eens sinn.

Datumer vun dëse Bezierkskongresser ginn et nach net.

Wéi d'ADR huelen och Déi Lénk nach Kandidaturen un.



Den Deputéierten David Wagner: Et kann ee souwuel virgeschloe ginn, et kann ee sech och selwer virschloen. Duerno ass et natierlech méi evident wann ee Member ass vun Déi Lénk. Mä a Wierklechkeet wäert et och wahrscheinlech esou sinn, dass mer ab engem gewëssene Moment d'Leit wäerten opruffen, fir ze soen, dass d'Kandidaturen op ginn.

Anescht wéi bei de Chrëschtlech-Soziale gëtt de Wahlprogramm vun Déi Lénk virun de Lëschten ugeholl. Spéitstens am Juni ass awer alles gereegelt sou nach den David Wagner.

