"A special Place for Luxembourgish - Dem Grand-Duché seng Mammesprooch erlieft eng Renaissance", heescht et an der Iwwerschrëft vun engem rezenten Artikel am britesche Guardian. D'Journalistin, déi mengt, datt d'Lëtzebuergescht, wat traditionell just doheem geschwat gëtt, heiansdo scho kuriéis klénge kann, kënnt doranner op der Regierung hire 40-Punkte-Plang fir d'Lëtzebuergescht ze schwätzen.



Link: De kompletten Artikel um Site vum "The Guardian"



Donieft berifft si sech op Zuele vum Kulturministère, deemno si mat 6.500 Erwuessener, tëscht 2016 an 2017, duebel sou vill Leit a Lëtzebuergeschcoursë gaangen wéi nach e Joerzéngt virdrun. Der Direktesch vum "Center for Luxembourg Studies" op der Uni Sheffield Kristine Horner no sinn der Regierung hire Projet an déi annoncéiert Demande, fir d'Lëtzebuergescht zu Bréissel als offiziell europäesch Sprooch unzëerkennen, en Zeeche vun engem Mouvement, fir d'Sprooch net méi als selbstverständlech ze huelen.



Fréier wier d'Iddi vum Multilinguissem gewiescht, datt d'Kanner doheem nëmme Lëtzebuergesch schwätzen, dann an d'Schoul ginn an do Däitsch a Franséisch léieren. Déi nei Strategie wier méi flexibel a géif de Kanner d'Méiglechkeet ginn, hir Kompetenzen an där Sprooch auszebauen, déi se am beschte kënnen, mat awer enger spezieller Plaz fir d'Lëtzebuergescht.







'A special place for Luxembourgish': Grand Duchy's native language enjoys renaissancehttps://t.co/m6jAC4bKP2 — Peter Gilles (@PeterGilles) December 28, 2017

Alt erëm gëtt a Commentairen op @RTLlu eng ominéis UNESCO-Etüd vun 2009 zitéiert, an där d'Lëtzebuergescht als 'vulnerable' aklasséiert gëtt. Esou eng 'Etüd' existéiert awer net, mee just eng pauschal onwëssenschaftlech Ausso.https://t.co/5JeHwmtI0y https://t.co/Sh6j3Qh9yL — Peter Gilles (@PeterGilles) December 14, 2017

Op Twitter huet ë.a. och de Prof. Dr. Peter Gilles vun der Luxemburgistik vun der Uni Lëtzebuerg de Guardian-Artikel retweetet.Am Kontext vun enger Carte blanche iwwer d'Lëtzebuerger Sprooch vum Ben Fayot an den Debat, dee si ausgeléist huet, hat de Peter Gilles viru Kuerzem och drop higewisen, datt eng ëmmer nees zitéiert Unesco-Etüd, déi d'Lëtzebuergescht (alias: Moselle Franconian) als "vulnerable" agestuuft huet, esou guer net existéiert ...Déi Aschätzung baséiert nämlech op dem "Atlas of the World's Languages in Danger" vun der Unesco.A wann een do d'Klassifikatioun genee kuckt, kann d'Lëtzebuergescht am Fong guer net anescht definéiert ginn als "vulnerable".An et ginn och nach e puer prinzipiell Problemer am Unesco-Atlas. Dem pensionéierte Soziolog Fernand Fehlen och vun der Uni Lëtzebuerg no berécksiichtegt en zum Beispill keng méisproocheg Gesellschafte mat engem harmoneschen oder funktionellen Nieftenee vu méi Sproochen. Dem Grand-Duché kann en also guer net ganz gerecht ginn.