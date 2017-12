Hie war ee vun den Architekte vun der Konventioun tëscht de Kierchen an dem Staat, déi am Januar 2015 zur Trennung vu Kierch a Staat gefouert hunn: den deemolege Generalvikar Erny Gillen. Onerwaart huet den héichgestallte Kierchevertrieder am Februar virzejoert dunn awer vu senge Funktiounen an der Kierch an duerno och als President vum Verwaltungsrot vum Mediegrupp St.Paul demissionéiert - elo gëtt et en neien Ament.

Den Erny Gillen, deen u sech gefrot hat, fir vum Priister-Amt entbonnen ze ginn, wëll awer elo Geeschtleche bleiwen.

RTL-Informatiounen no gouf dës Annonce um Niveau vun héije Kierchevertrieder virun de Chrëschtfeierlechkeete gemaach.

Den Äerzbistum confirméiert dës Nouvellen um Freideg de Mueren a präziséiert, datt den Erny Gillen selwer gefrot hätt, fir d'Dispenz-Prozedur als Geeschtlechen ze stoppen, dëst wier him vum Äerzbëschof, dem Monseigneur Jean-Claude Hollerich och esou accordéiert ginn.

Wéi et heescht, hätt sech den Ex-Generalvikar déi leschte Méint iwwer seng Zäit geholl, fir sech z'iwwerleeën, wéi seng Zukunft soll ausgesinn a wier zu der Conclusioun komm, fir Geeschtlechen ze bleiwen. Dat jo och no engem Sabbatjoer, wou 2 Bicher editéiert goufen an den Erny Gillen eng Formatioun um Boston College suivéiert huet.





Direkt Chargë bannent der Lëtzebuerger kathoulescher Kierch krut den Erny Gillen awer bis ewell keng zougedeelt, nach ëmmer leed hie jo seng eege Firma "Moral Factory" mat Sëtz zu Esch, woubäi et em Consultance bei ethesche Froen an de Leadership zum Beispill a Spideeler geet.