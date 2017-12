159 Automobilisten hu misste blosen. An engem Fall war den Test positiv an de Chauffeur krut een Avertissement taxés. An engem zweete Fall gouf ee Permis agezunn.



Donieft huet d'Police nach e puer aner Verstéiss festgestallt. Ënnert anerem waren d'Leit am Auto net ugestréckt, een Avertissement taxé gouf et well e Kand net richteg geséchert war, bei engem Chauffeur konnt een d'Plack vum Auto net gutt liesen a bei engem Chauffeur waren d'Pabeieren net an der Rei.