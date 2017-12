D'Wanteraktioun leeft an et weist sech, wéi all Joer nees, wéi wichteg dës humanitär Aktioun ass, fir déi Leit, déi um Rand vun Gesellschaft liewen.

Iwwer den Dezember sinn all Dag eng 100 Sans-Abrisen op de Findel schlofe gaangen an et goufen am Schnëtt 140 waarm Moolzechten um leschte Steiwer zerwéiert. Dës Zuele klammen nach bis Enn Mäerz, ma wären awer och ganz ofhängeg vun den Temperaturen.

D'Wanteraktioun leeft vum 1. Dezember bis den 31. Mäerz a gëtt zanter 2001 vum Familljeministère organiséiert. Um Terrain këmmere sech d'Croix Rouge, d'Caritas an d'ASBL Inter-Actions ëm déi verschidde Voleten.