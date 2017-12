E Freideg de Mëtteg krute sech um Kierchbierg en Auto an en Tram ze paken.

© Monique Kater

Den Auto war ze no un de Schinne geparkt, sou dass den Tram net laanscht komm ass. Wéinst dem Accident gëtt et Problemer am Verkéier.