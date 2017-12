"Et sinn eis eng ganz Rei positiv Reforme gelongen, déi am Intressi si vun de Familljen a vun de Kanner!".

Dat sot den Aarbechtsminister de Freideg am RTL-Interview, 3 Deeg, ier Ännerunge bei enger Rëtsch vu Familljecongéen a Kraaft trieden.





Familljecongén/Reportage Eric Ewald



Fir den Nicolas Schmit sinn dës Changementer nieft dem Congé parental en Deel vun der "ganz aktiver Familljepolitik vun dëser Regierung". De Minister schwätzt vu wesentlechen Elementer vun enger moderner Politik, fir Beruff a Famill zesummenzebréngen. Dass de Staat d'Käschte vun deenen 8 Deeg Pappecongé méi iwwerhëlt, dee jo vun zwee op 10 erop geet, ass fir den Aarbechtsminister net erstaunlech.

Den Nicolas Schmit nennt dat dann och e fairen Deal. D'"Lëtzebuerger Wort" huet vun Delaie bei deem Congé geschriwwe fir Pappen, déi am Januar oder Februar dozou ginn; dem Minister no komme si awer eben och an de Genoss vun deenen 10 Deeg. Et géif ee lo net ufänken, d'Deeg ze zielen. Natierlech misst awer en Accord vum Patron do sinn. Hie kéint sech allerdéngs nëmme schlecht virstellen, dass e Patron zu sengem Employé soe géif "Du kriss dee Congé net".

Nieft dem Méi u Pappecongé fält dee fir ze nieren ewech, ma et gëtt, och am Sënn vun enger besserer Organisatioun, wéi den Nicolas Schmit seet, gestaffelt méi Congé am Fall vun engem kranke Kand.

De Fait, dass de Congé am Fall vun engem PACS oder Bestiednis erofgeet, huet an den Ae vum Aarbechtsminister v.a. domat ze dinn, dass d'Praxissen net méi déiselwecht si wéi fréier. Do, wou déi Duréën nach am Kollektivvertrag stoen, gi se och applizéiert, wéi et an der Vergaangenheet de Fall war.



Zu gudder Lescht kritt ee Congé fir ze plënneren nach just all 3 Joer oder wann een et aus beruffleche Grënn maache muss. Sou e Plënnercongé wär awer eben net méi méiglech, wann een dacks säi Wunnsëtz wiesselt.