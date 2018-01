An der Sozialpolitik heiheem steet jo zanter enger Zäit d'Fuerderung vum OGBL am Raum, fir de Mindestloun ëm 10% eropzesetzen.

Den Aarbechtsminister Nicolas Schmit sot dozou am RTL-Interview, dass, wann an den nächste Méint op deem Plang näischt geschitt, dat fir d'LSAP e fundamentale Punkt fir déi nächst Legislaturperiod wär. Hie selwer hätt d'Fuerderung vum Onofhängege Gewerkschaftsbond net tel quel iwwerholl.

De Minister ass deemno der Meenung, dass dee Sujet e wichtegt Thema am Walprogramm an am Walkampf vun der LSAP dierft sinn.





Et hätt nach keng Diskussioun mam Patronat iwwert d'Fro vum Mindestloun ginn: Wann et dozou kéim, misst sech weisen, wéi wäit een do kéint weiderkommen, sou den Nicolas Schmit, dee mat Optimismus op d'Joer vun de Chamberwale kuckt. D'Regierung hätt bis dohin nach eng Rëtsch Ännerunge vir; ee Stéchwuert fir déi nächst Méint wär iwwerdeems d'Digitalisatioun.