Lutte géint Multinationalen och a Lëtzebuerg erfuerderlech (29.12.2017) D'Fro a wéi wäit multinational Entreprisen d'Profitmaximéierung, d'Ëmwelt an d'Mënscherechter mat Féiss kënnen trëppelen, ass dowéinst méi aktuell wéi jee.

De 24. Abrëll 2013 war am Bangladesch ee grousst Gebai einfach an e Koup gefall, do hate sech gläich e puer Textil-Entreprisen néiergelooss an iwwer 1.100 Aarbechterinnen, déi do Kleeder fir multinational Entreprisen och aus Europa fabrizéiert hunn, sinn dobäi an den Doud gerappt ginn. Di betraffe grouss Firmaen hunn doropshin erkläert, datt si rechtlech net responsabel wieren. Kuerz drop ass den trauregen Tëschefall zu engem Symbol vun der Stroffräiheet fir multinational Entreprisen mutéiert.An dëser Wirtschafts-Mondialisatioun misst Schluss mat internationalen Acteure sinn, déi sech iwwer sozial, grad wéi Ëmwelt-Kritären ewechsetzen, ouni sech virun der Zivil-Gesellschaft dofir ze veräntwerten.En Desequiliber, dee mat alle Mëttelen gestoppt misst ginn. Och de Grand-Duché ass betraff, well och bei eis multinational Entreprisen implantéiert sinn, déi sech am Süde vun der Welt dacks net un d'Spillreegelen halen.Lëtzebuerg gëtt opgefuerdert fir international Initiativen z'ënnerstëtzen, déi d'Zil hunn, fir multinational Entreprisë verstäerkt virun hir Responsabilitéit ze stellen.