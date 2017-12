Dobäi goung et och drëms, fir d'Relatiounen tëscht de Memberen ze stäerken an en Austausch tëscht neien an ale Memberen ze maachen ...An engem Communiqué heescht et, dass d'Joer 2017 haaptsächlech fir d'Unel vun zwee Dossiere gepräägt war, engersäits d'Diskussioun ëm Studentewunnengen hei am Land an anerersäits d'Reform vum Secondaire.Et huet een sech dann och en neie Coordinatiouns-Grupp ginn. Mam Kelly Kosel an dem Lisa Kersch huet een zwou Porte-Parollen. D'Sophie Née ass General-Sekretärin, d'Solange Logo Secrétaire adjointe an d'Estelle Née Trésorière.Les membres de l'Union Nationale des Étudiant.e.s (UNEL) se sont rassemblés ce mercredi 27 et jeudi 28 décembre pour faire le point sur l'année écoulée. De nombreux projets ont également été proposés pour l'année à venir. Lisa Kersch, la porte-parole de l'UNEL nous raconte : « C'est toujours chouette de se retrouver autour de valeurs et projets communs. Le plus intéressant est toujours de voir ce que nous avons vécu en 2017, comme par exemple le dossier sur la réforme du régime professionnel. Cela nous motive pour l'année prochaine ! Nous aimerions, entre autres, thématiser les sujets LGBTQ+ et nous intéresser au cours de "Vie et Société" ».L'année 2017 a surtout été marquée par les dossiers concernant les logements étudiants au Luxembourg ou encore la réforme du système secondaire. « Il était important pour nous de travailler aussi bien sur des dossiers aux Luxembourg mais aussi de représenter l'UNEL à l'étranger comme par exemple à l'OBESSU ou à l'ESU. », rapporte Kelly Kosel, porte-parole de l'UNEL.Le congrès était organisé sur deux jours avec comme principal but de renforcer les liens entre les membres et d'échanger les connaissances entre les anciens et les nouveaux membres. Plusieurs workshops étaient proposés, comme par exemple « Comment participer à une conférence internationale ? » ou encore « L'écriture inclusive ».Pour terminer le congrès, les membres ont élu un nouveau Groupe de Coordination. L'équipe se compose maintenant de Kelly Kosel (porte-parole), Lisa Kersch (porte-parole), Sophie Née (secrétaire générale), Solange Logo (secrétaire adjointe) et Estelle Née (trésorière).