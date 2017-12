Dobäi gouf a 4 Fäll festgestallt, dass op Gefierer kengdrop waren; d'Chauffeure kruten doropshin e Protokoll vun 74 €.D'Police erënnert an deem Kontext un d'Gesetz: A 160-34 : 74 €Conduite, en cas de verglas, de neige tassée, de neige fondante, de plaques de glace ou de givre, d'un véhicule automoteur sur la voie publique sans pneus qui présentent, selon la catégorie de véhicule concernée, soit les caractéristiques décrites respectivement au point 2.2. du Règlement ECE N° 30 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques ou au point 2.2.3. du Règlement ECE No 54 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques et qui comportent le marquage décrit au point 3.1.5. de ces mêmes Règlements (pneus M + S ou M. S.ou M & S), soit les caractéristiques décrites au point 2.11. du Règlement ECE No 117 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques en ce qui concerne le bruit de roulement et l'adhérence sur sol mouillé et qui comportent le marquage décrit aux points 4.2.6. (M+S/M.S./M&S) ou 4.2.7 (*)An zwee anere Fäll, zuan zu, war iwwerdeems Alkohol am Spill. Bei kengem vun dësen Accidenter goufe Persoune blesséiert.De Schnéi schéngt da wuel bei verschiddene Leit hir schlëmmste Säiten erausbruecht ze hunn. D'Police war och dacks eraus wéinst Leit, déi ze vill gedronk haten an dunn ugefaangen hunn mat randaléieren.war e Freideg den Owend géint 19 Auer sou eng Zeen an engem Supermarché. E staark alkoholiséierte Mann wollt einfach net méi aus dem Geschäft erausgoen, obwuel hien e puer Mol dorëms gebiede gi war. Wéi d'Police op d'Plaz koum an de Mann kontrolléiert huet, konnten si a senger Box een nach verpaakte Poulet fannen, deen natierlech geklaut war. De Mann gouf mat op de Büro geholl an koum an den Arrest.Scho virdrun, géint 14.45 Auer, war een anere Mann op der Gare an engem Fastfood-Restaurant opgefall, well e randaléiert a Clientë belästegt hat. E stoung ënner Alkoholafloss an huet Still duerch d'Lokal gejummt. Wéi d'Police komm ass, huet se him Handschellen ugedoen an e matgeholl. Nom Check vun engem Dokter koum en an Arrest.

Géint 22.30 Auer ass dunn ee weider Panzvollist opgefall, deen an der Gare enger Koppel op de Su gaangen ass. D'Police ass komm a wollt de Mann zur Raison bréngen, ma well dat net goung, huet si de Mann op d'Kommissariat geholl. Do huet de Mann d'Beamten awer ignoréiert an huet just vu sengem Recht Gebrauch gemaach, een unzeruffen. Deen "Bekannten" huet awer refuséiert, de Mann bei der Police ofzehuelen - deen duerft doropshin an den Arrest ...



Vun der Police ass et dann nach dës "praktesch" Info:



Die Zellen am Bahnhof sind mittlerweile alle belegt und für den nächsten Einsatz mussten die Lokale einer anderen Dienststelle eingesetzt werden.



Ma domat nach net genuch: An der Nuecht op e Samschdeg kuerz viru 4 Auer hat eng Fra bei der Police ugeruff a gemellt, dass hire Mann der an der der Rue de Strasbourg vun enger Persoun kritt hätt, déi him eppes verkafe wollt. Sur place huet sech d'Saach dunn awer e bëssen anescht presentéiert: Dem Mann no, deen ze vill gedronk hat, wär de Schëllegen en Drogendealer gewiescht, deen awer net méi do wär. Well d'Poliziste sech net ëm déi wierklech Problemer bekëmmere géifen, well si "Fäertaaschen" wieren, géif hien d'Saach elo selwer an d'Hand huelen, sou de Mann. D'Fra huet nach versicht, en ze berouegen. Ma wéi d'Beamten du betount hunn, si wieren ëm Hëllef geruff ginn a bräichte méi konkret Infoen, dunn ass de Mann ausgeflippt, huet Menacen ausgeschwat ... an ass finalement am Arrest gelant, fir "Selbstjustiz" ze evitéieren.



Wéinst der Meteo: Eng 50 Accidenter an Tréierer Géigend



An der Tréierer Géigend koum et duerch de Schnéi iwwerdeems zu enge 50 Accidenter; a 40 Fäll blouf et bei den Téitschen. Bei deenen 10 anere Kollisioune goufen 13 Leit liicht an zwee méi uerg verwonnt. Wéinst Camionen, déi net méi viru koumen, a Beem, déi ëmgefall waren, haten och Stroosse misse gespaart ginn.