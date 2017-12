D'Roll vun der Petitiounskommissioun - Rep. Max Schmitz



Bannent just enger Woch huet d'ëffentlech Petitioun 922 iwwert den Tiers payant bei den Doktere schonn den néidege Seuil vu 4.500 Ënnerschrëften bei Wäitem iwwerschratt. Verschidde Leit schéngen awer verwonnert ze sinn, dass d'Fuerderunge vun der Petitionnairin Jill Sterba net automatesch ëmgesat ginn. Duerfir ass et interessant sech d'Prozedur vun den ëffentleche Petitioune méi genee unzekucken ...

Marco Schank © Max Schmitz

Den Impakt vun de Petitiounen - Rep. Max Schmitz



D'Chamber bitt zwou Forme vu Petitiounen un, déi gewéinlech an déi ëffentlech, och nach Onlinepetitioun genannt. D'ëffentlech Petitiounen, déi et zanter Mäerz 2014 ginn, hunn e grousse Succès, wéi de President vun der Petitiounskommissioun, Marco Schank, scho Mëtt Juni 2017 festgestallt huet. D'Kommissioun, déi all zwou Wochen zesummekënnt, entscheet, ob d'Kritäre vun der Recevabilitéit erfëllt sinn, ob den Text vun der Petitioun soll ëmgeännert ginn oder ob se net kann ugeholl ginn.An de leschte 4 Joer wiere 26% irrecevabel gewiescht, 5% wieren zeréckgezu ginn, bei 38% hätt ee bei de Leit nach Ännerunge gefrot, z.B. beim Wording, an 31% wieren no der Prise de position vun der Regierung clotûréiert ginn.Nodeems eng Petitioun de Seuil erreecht huet an et zu engem ëffentlechen Debat komm, ass d'Prozedur, wéi de Marco Schank präziséiert, dës: No der Debatt géife Konklusioune gezu ginn an déi géifen och dem Petitionnaire matgedeelt ginn. Och den zoustännege Regierungsmemeber géif der Kommissioun matdeelen, wat an deem Dossier geschafft gouf oder eventuell nach envisagéiert gëtt ze maachen.Et ass wichteg ze betounen, dass de Petitionnaire sech am Klore muss sinn, dass d'Diskussioun an der Chamber net onbedéngt an déi Richtung geet, déi hie sech virstellt a seng Erwaardungen dowéinst net ze héich usetze sollt.Et dierf een nawell gespaant sinn, wat d'Suitte vun der Petitioun 922 iwwert den Tiers payant sinn.Duerchschnëttlech 12 Onlinepetitioune ginn all Mount agereecht. Bis elo hu 25 vun iwwer 500 Petitiounen de Seuil vu 4.500 Ënnerschrëften erreecht. Munche Bierger freet sech, wéi een Impakt dës erfollegräich ëffentlech Petitiounen da gehat hunn ...

Aachtmol ass et dëst Joer zu engem ëffentlechen Debat komm. D'Petitiounen, déi d'Bierger areechen, betreffe virun allem Theme wéi Ëmwelt an Déiereschutz, Mobilitéit, Aarbecht a Soziales souwéi Verfassungsfroen. De meeschte Succès hat bis elo d'Petitioun, déi d'Aféierung vum Lëtzebuergeschen als éischt Amtssprooch gefuerdert huet mat iwwer 14.500 Ënnerschrëften. Et freet ee sech, wat den aktuelle Status vun dëse 25 Petitiounen ass. Dozou de Marco Schank, President vun der Petitiounskommissioun an der Chamber: D'Resultater hätt een am Juni op enger Pressekonferenz publizéiert an dee Prozess wéilt een och weiderféieren, wann nees eng Partie Petitiounen den Debat public duerchlaf hunn. An et géif een dann och bei de Petitionnairen nofroen, ob si zefridde wieren.De Marco Schank ënnersträicht, dass d'Petitiounsrecht ee Mënscherecht ass an duerfir ee wichtegt Instrument vu partizipativer Demokratie duerstellt. Fir e groussen Deel vum Public ass et net kloer, wéi ee konkreten Impakt dës Petitiounen tatsächlech op d'Aarbecht vun der Chamber a vun der Regierung hunn. E gutt Beispill gëtt et am Déiereschutz:Dat Gesetz géif an der zoustänneger Kommissioun diskutéiert ginn an do hätt de Minister och Recommandatioune vun der Petitioun a puncto Déiereschutz a Strofen afléisse gelooss.Wéi de Kommissiounspresident betount, ass d'Instrument vun der Petitioun zanter Mäerz 2014 schonn e puer Mol verbessert ginn an och den Internetsite vun der Chamber soll an den nächste Méint fir Bierger méi iwwersiichtlech gestallt ginn.Esou dierften an Zukunft nach méi Petitiounen, och vu Schüler, eragereecht ginn, wat enger moderner Demokratie gutt zu Gesiicht steet.