Et war kee verfréite Freedefeier, mä e brennenden Auto, deen e Samschdeg am Nomëtteg zu Féiz matten am Rond-point stoung a komplett ausgebrannt aus.Am Asaz waren d'Pompjeeën vu Monnerech/Recken (CISMR) mat der hirer Permanence vu 6 Leit, déi d'Feier mat Schaum an ënner schwéierem Otemschutz geläscht hunn.Ausserdeem op der Plaz: d'Police an d'Ambulanz vun Esch.Dem 112 no gouf kee blesséiert.