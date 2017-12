Si koume mat Ambulanze vun Esch an Diddeleng an d'Spidol.



An de leschte Woche koum et jo méi dacks zu esou Accidenter, wou Leit, meeschtens an der Däischtert ugestouss goufen. Ronn 20 Fäll waren et eleng bannent engem Mount. Zwou Persoune waren un de Suitten am Spidol verstuerwen.