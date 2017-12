Iech all eng gutt Gesondheet, Satisfaktioun am Liewen an datt Dir vu Schicksalsschléi verschount bleift.

An anere Wierder: Fir 2018 nëmmen dat Bescht!An hoffentlech och Zefriddenheet mat eise Programmer :-)An datt mer all vun ze vill schlëmmen Nouvellë verschount bleiwen - där hat 2017 jo am Fong fir 2018 mat ...Hei zu Lëtzebuerg dauert et nach e puer Stonnen – mee op der anerer Säit vun der Welt huet 2018 schonn ugefaangen. Déi kleng Pazifik-Insel Kiribati zum Beispill läit tëscht Australien an Hawaii genee op der Zäitzone-Grenz an do ass et elo schonn Neijoerschdag. Geknallt huet et och zu Sydney mam traditionelle Freedefeier fir dat ronn 1,6 Millioune Leit op der Plaz sinn.Ee groussen Deel vun USA ziddert an d'neit Joer. Fir 70 Millioune Amerikaner dierft et déi killste Silvesternuecht ginn zanter e puer Joerzéngten. D'Temperature fale plazeweis 20 Grad ënnert déi, fir dës Zäit, normal Wäerter. Virun allem am Mëttlere Westen an am Osten soll et Rekord-Minustemperature ginn.

Um Times Square zu New York, wou um Méindeg um 6 Auer an d'neit Joer gefeiert gëtt, mussen d'Leit sech op -12 Grad Celsius preparéieren. De Buergermeeschter Bill de Blasio huet d'Bierger opgeruff, och op hir Noperen opzepassen an hir Déieren net ze vergiessen.