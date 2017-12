© Archivbild

Um Samschdeg de Mëtteg hat e Mann um Houwald eng Spill-Konsole a senger Box verstoppt, dat war dem Personal vum Supermarché awer opgefall an si hunn d'Police geruff.Et huet sech erausgestallt, dass de Mann keen Onbekannten ass, ma scho leschte Mount versicht hat op der nämmlechter Plaz eppes ze klauen. Hien gouf mat op de Police-Büro geholl.

Do gouf den Onéierlechen kontrolléiert an dobäi ass de Policebeamten opgefall, dass säi Rucksak sou manipuléiert war, dass hien domat ongestéiert duerch de Warnsystem am Buttek konnt goen. De Parquet gouf ageschalt an de Mann koum virun den Untersuchungsriichter.