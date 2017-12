D'Zäit a verschiddene Gemengen am Land leeft, well vun Hallefnuecht u gëtt fusionéiert an et entstinn 3 nei Fusiounsgemengen.

Dat ass de Fall fir d'Gemeng Helperknapp, wou sech Béiwen an Tënten zesummeschléissen. Dovunner sinn net manner wéi eng Dosen Uertschaften wéi Huelmes, Mariendall, Bour a Brouch concernéiert. Buergermeeschter vun der Fusiounsgemeng ass de Paul Mangen.

Fusionéiert gëtt op Neijooschdag och an de Gemengen Simmer an Habscht - aus dëse béide Gemengen entsteet Habscht mat der neier Gemeng zu Äischen. Vum 1. Januar un iwwerhëlt dann och den neie Schäfferot ëm den CSV-Buergermeeschter Serge Hoffmann d'Rudder an der Gemeng Habscht.

An et gëtt am Osten nach eng drëtt Fusiounsgemeng, wou elo en neit Kapital geschriwwe gëtt: Rouspert a Mompech schaffen nämlech an Zukunft zesummen a leeën hir Gemengeservicer beieneen. D'Fusiounsgemeng zielt an Zukunft eng 3.500 Awunner opgedeelt op 13 Uertschaften.