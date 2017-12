Nach 2 Joer bis éischt Remboursementer vum Osteopath (31.12.2017) Bal all zweete Lëtzebuerger war scho mol bei engem Osteopath.

Osteopathie gehéiert zur "Médecine complémentaire". Wann dëse Beruff elo reglementéiert gëtt, soll dëst dem Patient e Gefill vu Sécherheet vermëttelen. Dat soll weider ouni Rezept néideg sinn. D'Aarbecht vun den Osteopathen soll an Zukunft och ënner Konditioune vun der CNS zréckbezuelt ginn. Et muss awer fir d'éischt ee Gesetz gemaach ginn. Duerno mussen d'Ostepathe mat der CNS verhandelen.Zu dëse Remboursementer, déi vun der Gesondheetskeess iwwerholl ginn, kënnt et awer net vun haut op muer. RTL-Informatiounen no kéint et nach bis zu 2 Joer daueren, ier déi éischt Remboursementer fir Visitte bei Osteopathen kéinte zréckbezuelt ginn. An anere Wierder net virun 2019 resp 2020.Am Ministère hofft een, dass de Gesetzprojet nach virum nächste Summer ka gestemmt ginn.